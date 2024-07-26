〈亞洲生技大會〉朗齊生醫獲DCB授權 取得AML新藥開發專屬授權

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-26 18:47

朗齊生醫 (6876-TW) 今 (26) 日在亞洲生技大會 BioAsia Taiwan 經濟部技術司主題館，與生技中心 (DCB) 舉行授權儀式，正式取得急性骨髓性白血病 (AML) 新藥 LXPA1988 的開發專屬授權，並計畫迅速展開臨床試驗，規劃申請申請臨床試驗許可(IND)，加速 AML 新藥研發進程，為 AML 患者帶來新的治療希望。

朗齊生醫表示，將著手開發的口服劑型 LXPA1988，是一款全新小分子化合物 (NCE)，對 FLT3 表現的激酶及其突變點具有高專一性，可高度抑制突變腫瘤生長，達到治療的效果。朗齊生醫將持續進行臨床前動物試驗，並計劃向台灣食品藥物管理署 (TFDA) 申請進行第一期臨床試驗。

在專利布局部分，LXPA1988 已經取得美國、中國和台灣的結構 (NCE) 專利，歐盟、巴西、澳洲、日本、韓國、加拿大、墨西哥、印度和俄羅斯的 NCE 則在審核階段。