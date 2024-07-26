台灣大《Never Give Up》MV版本上映 多項活動開跑為巴黎奧運選手應援

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-26 19:45

巴黎奧運將於巴黎時間 7 月 26 日、台灣時間 7 月 27 日凌晨 1 點 30 分正式開幕。台灣大哥大 (3045-TW) 不僅為 2024 巴黎奧運中華代表團合作夥伴，也是史上最多贊助選手闖進奧運的單一企業，共計 12 位台灣大哥大運動家族選手，代表中華隊再度登上世界體壇殿堂。

台灣大哥大並將出品的《Never Give Up》原創歌曲及專屬 MV 授權予中華奧林匹克委員會 (中華奧會) 作為 2024 巴黎奧運中華隊官方應援曲，選手們永不放棄的熱血精神感動全民、佳評如潮，在中華奧會官方 YouTube 頻道，觀看次數直逼 50 萬。

今 (26) 日台灣大哥大更加碼推出以台灣大哥大 18 位運動家族選手為主的《Never Give Up》MV 版本，邀請民眾為即將上場挑戰自己、能所不能的奧運選手們應援，即日起在台灣大哥大 YouTube 頻道與 MyVideo 熱播。7 月 26 日誠摯邀請大家將《Never Give Up》歌曲分享在自己社群平台上，無論是透過貼文還是限時動態，匯聚最有力的應援之聲，力挺選手一起迎接開幕進場。

同時，台灣大哥大也推出一系列應援活動，包含「Never Give Up 舞蹈濾鏡挑戰」、「Never Give Up 組隊舞力應援」、「MySports 橫跨 9819 公里挑戰活動」、「MyMoji 台灣大運動家族奧運應援貼圖」，參加活動即有機會獲得將於九月份推出的最新 iPhone，還有 AirPods Pro 第 2 代、價值萬元的 mo 幣，和全民熱烈響應世界級賽事，讓中華健兒帶著全台滿滿的喝采，取得最高榮耀。

勇敢追夢計畫 7.0 台灣大哥大運動家族選手獨家《Never Give Up》MV 版本正式上映

《Never Give Up》由勇敢追夢 7.0 計畫扶植的新銳創作者李洹宇 (小忍)，一手包辦詞曲創作與 MV 拍攝，台灣大哥大特別請李洹宇 (小忍) 導演為台灣大哥大運動家族選手推出獨家版《Never Give Up》，由金曲原民歌王葛西瓦，以及台灣大哥大運動家族成員郭婞淳、楊勇緯、李旻、林昀儒、徐薇淩、黃筱雯、詹詠然、詹皓晴等 8 位選手演唱，MV 更集結 18 位台灣大哥大運動家族選手共同拍攝，獻給體育選手光輝背後的淚水與汗水，以及永不放棄、誓言奪牌的精神。

近日台灣大哥大在社群平台上陸續曝光選手訓練和演唱的短影片，為巴黎奧運開幕熱血倒數。擔任《Never Give Up》監製的台灣大哥大永續品牌副總劉麗惠表示，看到每天都有許多網友留言力挺支持的選手，很開心歌曲能凝聚眾人之力，讓大家看見選手們的拼勁與努力。台灣大哥大希望藉由這首歌曲，傳達 "Open Possible 能所不能" 的精神，激勵更多人勇敢追夢，挑戰自我。

李洹宇 (小忍) 導演表示，非常開心全民看了《Never Give Up》的 MV，都能感受到熱血彭湃，齊心為中華隊加油，這對選手們來說絕對是莫大的鼓舞。在台灣大哥大的支持下，又推出台灣大哥大運動家族選手獨家版《Never Give Up》MV 版本，邀請台灣民眾一起為選手們喝采，為台灣體壇再創佳績、勇敢追夢，榮耀將為他們存在。

無所畏懼 力拚最高榮耀！台灣大哥大運動家族 12 位選手連番上陣 在國際舞台上大放異彩

台灣大哥大運動家族 12 位選手連番上陣，在國際舞台上大放異彩。台灣大哥大也推出一系列應援活動，邀全民熱血支持選手！(圖：台灣大提供)

本次取得出戰 2024 巴黎奧運之台灣大哥大運動家族選手共計 12 位，巴黎時間 7 月 26 日開幕典禮，由首度參賽的霹靂舞好手孫振擔任掌旗官之一，孫振表「好難的任務，希望把旗子揮好。」

緊接著由第二次參戰奧運「柔道男神」楊勇緯、桌球好手「小林同學」林昀儒、「桌球一姊」鄭怡靜、「網球女雙」詹皓晴與詹詠然、「拳擊甜心」黃筱雯打頭陣出賽，期望率先巴黎奧運拿下優秀佳績。

「體操精靈」丁華恬與「拳擊女王」陳念琴則將於 7 月 28 連番上場，接著「台灣拳后」林郁婷也將於 7 月 30 日站上賽場，「高球女將」徐薇淩則於 8 月 7 日再度站上奧運果嶺，揮出漂亮的第一桿。

四度代表台灣出賽的「舉重女神」郭婞淳，本次將挑戰舉重隊史第 5 金，將於 8 月 8 日力拚金牌二連霸。首次被列入奧運項目的霹靂舞則壓軸登場，B-Boy 孫振也於 8 月 10 日站上舞台，展現霹靂舞的魅力，更成為首位在最高體育殿堂發光發熱的台灣 B-Boy。

邀全民熱血澎湃支持選手 台灣大祭出多項應援活動 再送最新 iPhone、萬元 mo 幣

台灣大哥大舉辦的「Never Give Up 接唱挑戰」，至今在 Instagram 累計超過 60 萬次瀏覽，大家對與歌王葛西瓦使用「混搭」功能對唱官方應援曲躍躍欲試，不僅歌曲廣獲網友好評，更有實力唱將卓義峯、旅美高球女將李旻參加接唱，許多民眾也秀出自己的歌聲，還有民眾自行創作族語 Rap、小朋友穿著族服和歌王葛西瓦合唱，熱情為選手加油。

即日起至 8 月 11 日止，台灣大哥大 Facebook 與 Instagram 推出「Never Give Up 舞蹈濾鏡挑戰」，活動起跑不到一週，舞蹈濾鏡的使用次數即突破近千次，其中三位高人氣 Fubon Angels 人氣大隊長秀秀子、慈妹、潔米，在 Instagram 上率先展示了她們的創意舞蹈版本，號召更多粉絲用舞蹈為台灣選手加油。

另外，台灣大哥大更祭出重量級好禮，包括預計於九月份推出的最新 iPhone、AirPods Pro 第 2 代，以及價值萬元的 mo 幣，期待民眾用創意和熱情點燃奧運精神，秀出自己的創意舞蹈，一同為選手喝采。

同時，勇敢追夢 Facebook 與 Instagram 上也推出「Never Give Up 組隊舞力應援」活動，邀請大家在 8 月 30 日前組隊發揮創意，挑選《Never Give Up》應援曲的其中 1 分鐘片段，跳出專屬應援舞，除了支持選手，還有機會獲得高額獎金，總獎金達 10 萬元。

MySports 號召用戶一同以運動累積里程力挺中華隊的 9819 挑戰活動，已經在奧運開幕前一週順利達到台北到巴黎的 9819 公里，朝向第二階段邁進，所有用戶只要在 8 月 10 日前個人累積里程達到 98.19 公里，就能參加超過 200 個獎項的 mo 幣抽獎。

「MySports 橫跨 9819 公里挑戰活動」，民眾只要在 8 月 10 日前個人累積里程達到 98.19 公里，就能參加超過 200 個 mo 幣抽獎活動。(圖：台灣大提供)

MyMoji 則邀請全民為選手應援時一起做公益愛心，推出台灣大運動家族奧運應援貼圖，即日起至 7 月 31 日，三組應援主題 Line 與 Gif 貼圖優惠只要 33 元，貼圖收益更將全數捐贈公益團體。下載 MyMoji APP，免費以手機自拍 AI 生成虛擬分身，還能幫分身換上中華隊團服，與選手一起製作同框貼圖。