橘子嘉年華漫博登場 集結人氣IP打造五大展區

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-07-26 19:30

橘子 (6180-TW) 集團一年一度的「橘子嘉年華」今 (26) 日於「漫畫博覽會 Gamers Con 2024」正式登場，本屆夏季橘子嘉年華以「造夢橘製所」為主題，集結超夯 IP 打造五大展區。

「造夢橘製所」5 大展區分別為「快樂實驗室四力集結」，話題遊戲齊聚，包含人氣 IP《波拉西亞戰記》、《新楓之谷》、《櫻桃小丸子元氣版》、《小橘編與柑姆的遊戲日常》。

「創造集氣區」則有漫畫小說內容平台「MOJOIN」初登場，集結原漫畫星、文學星逾 2 千部作品，以嶄新面貌與讀者見面，攜謝東霖新作《妖怪五星好評》等人氣作品插旗漫博。

「跨次元集氣區」ACGN 電商「有閑購物」致力於成為台灣線上秋葉原，平台匯聚電玩遊戲、漫畫書籍、玩具公仔與動畫周邊，此次也邀 VTuber，推出展區獨家 IP 周邊。

「回復集氣區」粉絲社群平台「hidol」集結圖文、音樂、影視娛樂等超人氣 IP，打造創作者與粉絲互動的一站式平台，創造與偶像的真實交流機會，並邀原子少年、未來少女等偶像輪番登場。