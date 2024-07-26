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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Appfolio Inc - Class AAPPF-US的目標價調升至290元，幅度約3.94%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 14:16

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Appfolio Inc - Class A(APPF-US)提出目標價估值：中位數由279元上修至290元，調升幅度3.94%。其中最高估值328元，最低估值238元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予Appfolio Inc - Class A評價：積極樂觀7位、保持中立2位、保守悲觀0位。

Appfolio Inc - Class A今(26日)收盤價為259.07元。近5日股價下跌3.94%，標普指數下跌2.62%股價波動與大盤表現同步。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股APPF市場預估目標價

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