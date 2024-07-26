一銀企業網銀外幣匯款搶先導入MX電文 提升反金融犯罪及交易身分識別成效
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-26 11:25
第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行為推動企業外幣資金調撥接軌國際標準，繼 2023 年 3 月及 8 月完成可收發 ISO 20022 (MX) 外幣匯款電文格式建置後，今年 6 月再搶先於企業網路銀行導入 MX 匯款功能，為台資首家於線上、線下作業皆可以 MX 收發電文的銀行，將大幅提升反金融犯罪及交易身分識別的成效。
第一銀行表示，外幣匯款使用 SWIFT MT 電文已逾 40 年，隨著支付產業不斷轉型，MT 電文逐漸難以滿足金融業對洗錢防制監控及電子商務之需求，MX 電文格式的制定，即可改善金融機構間匯款等訊息傳遞效率，且大幅反金融犯罪及交易身分識別的成效。
因此 SWIFT 於 2019 年公告 ISO 20022 MX 電文標準移轉計畫，現行有關 MT 跨境外幣匯款及對帳單的電文將於 2025 年 11 月退場，全球所有銀行需於該期限前完成系統轉換；第一銀行歷經 3 年全面調整資訊系統，在業務不中斷下完成移轉作業，提供企網客戶更充裕的時間適應變革及調整。
目前已有許多國家支付系統採用 ISO 20022 電文標準，例如，歐洲、美國、中國、日本、新加坡、香港等，後續第一銀行將配合各地 MX 電文規格轉換時程，完成海外分行及臺灣境內清算之建置作業，提供客戶最優質專業的金融服務。
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