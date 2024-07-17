一銀幫你守住錢！去年成功阻詐逾2億元年增6成 今年上半年辦150場防詐宣導
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-17 15:52
第一金控 (2892-TW) 旗下第一銀行積極保護客戶資產，建立堅實的反金融詐騙防護網，於 2023 年成功攔阻 365 起詐騙案件，總金額超過新臺幣 2 億元，詐騙阻攔數量和金額較 2022 年成長逾 6 成。並推動參與各類校園及社區的防詐宣導活動，截至 2024 年上半年已舉辦逾 150 場。
為響應全民防詐，第一銀行繼前次北區反金融詐騙宣導說明會獲得客戶熱烈迴響後，再昨 (16) 日舉辦中區說明會，邀請行政院洗錢防制辦公室執行秘書蘇佩鈺進行演說，第一銀行副總經理簡志光、台中區域中心資深協理張仕霖及各營業單位經理也一同出席，並邀請客戶共計近百人參與。
本次說明會內容涵蓋介紹洗錢行為、防制洗錢的重要性、防範金融詐騙，以及解析常見的詐騙手法。簡志光在致詞時表示，第一銀行專注於提供民眾安全、可靠且溫暖的金融產品與服務，並落實遵法防詐，期望透過此次說明會，讓營業單位經理人與客戶更加重視金融詐騙問題，共同建立正確的防詐觀念。
為提升民眾反詐騙意識，第一銀行除舉辦反金融詐騙宣導說明會外，在營業據點、官方網站及自有社群平臺上積極宣導，並推動參與各類校園及社區的防詐宣導活動，截至 2024 年上半年已舉辦逾 150 場。此外，第一銀行採取多種防詐措施，包含加強員工臨櫃關懷教育訓練，並導入科技防詐，參與內政部警政署與金融機構合作的「鷹眼識詐聯盟」，利用科技手段精準防堵金融犯罪，履行金融守門員的職責，以實現全民反詐騙之國家目標。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇