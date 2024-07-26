〈 焦點股〉橋椿全年業績將逐季回升恢復成長 逆勢攻漲停

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-07-26 10:19

鋅 / 銅製水五金大廠橋椿 (2062-TW) 在台股大盤開盤大跌 982 點同時，股價逆勢上攻並且鎖住漲停價 30.55 元，也完成 7 月 23 日除息 0.8 元的填息，主要 在橋椿預估 2024 年業績將出現逐季回升走勢，同時，預估 2024 年全年營收可望不再出現衰退窘況。

橋椿預估，2024 年首季營收 19.88 億元爲全年最低的一季，第二季成長至 20.42 億元，也盼能比照 2023 年營運模式逐季攀升，同時，對全年營運展望仍偏保守，預估 2024 年全年營收可望不再出現衰退窘況，但即使出現成長走勢，成長幅度也在個位數百分點。

橋椿爲全球廚房衛浴產業裝飾設備鋅壓鑄零組件領導製造商，主力客戶包括北美、歐洲、亞洲知名水龍頭及衛浴設備廠，如科勒（Kohler）、東陶（ToTo）、摩恩（Moen）、美標（American Standard）等大廠，共計約 20 家，橋椿客戶在北美與歐洲市占率達 60% 以上。