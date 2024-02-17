橋椿今年營收可望告別衰退 組裝成品出貨仍維持4成水準

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-02-17 17:55

鋅 / 銅製水五金大廠橋椿 (2062-TW) 在營收歷經連兩年衰退後，預估 2024 年業績將出現逐季回升走勢，同時，預估 2024 年全年營收可望不再出現衰退窘況，全年組裝成品出貨將維持營收比重約 40% 的水準，目前也沒有赴兩岸以外地區設廠計畫。

橋椿預估，2024 年首季營收爲全年最低的一季，也盼能比照 2023 年營運模式逐季攀升，同時，對全年營運展望仍偏保守，預估 2024 年全年營收可望不再出現衰退窘況，但即使出現成長走勢，成長幅度也在個位數百分點。

橋椿 2023 年第四季營收 21.24 億元，毛利率 13.3%，季減 0.11 個百分點，年減 2.37 個百分點，單季稅後純益 1.11 億元，季減 22.3%，年增 3.27 倍，單季每股純益 0.55 元。

橋椿 2023 年全年營收 75.67 億元，毛利率 11.92%，年減 4.63 個百分點，稅後純益爲 3.15 億元，年減 57.28% ，全年每股純益爲 1.57 元。預估 2024 年的營運，成品組裝仍將維持 2023 年的約 40% 比重。

橋椿認為，組裝成品出貨雖有部分零組件必須來自外購，但此一業務的推展仍有帶動本身既有自產零組件銷售的動能。

橋椿爲全球廚房衛浴產業裝飾設備鋅壓鑄零組件領導製造商，主力客戶包括北美、歐洲、亞洲知名水龍頭及衛浴設備廠，如科勒（Kohler）、東陶（ToTo）、摩恩（Moen）、美標（American Standard）等大廠，共計約 20 家，橋椿客戶在北美與歐洲市占率達 60% 以上。