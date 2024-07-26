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鉅亨速報

盤中速報 - 新日興(3376)急拉3.69%報238.5元，成交1,977張

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 09:09

新日興(3376-TW)近5分K漲速3.69%，26日09:08報238.5元，成交1,977張，今日漲幅為1.49％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

新日興(3376-TW)近5日股價上漲2.17%，所屬產業為電子零組件業，相關零組件業下跌2.89%。集中市場加權指數下跌2.25%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+4,156 張
  • 外資買賣超：+415 張
  • 投信買賣超：+4,323 張
  • 自營商買賣超：-582 張
  • 融資增減：-1,180 張
  • 融券增減：+17 張

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