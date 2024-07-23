盤中速報 - 新日興(3376)大漲7.44%，報231元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 09:17
新日興(3376-TW)23日09:17股價上漲16元，報231.0元，漲幅7.44%，成交4,566張。
新日興(3376-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為NB、液晶顯示幕、手機、3C電子等樞紐之研發、製造及銷售。精密金屬沖壓件。精密彈簧製品。
近5日股價下跌4.44%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+339 張
- 外資買賣超：-3,404 張
- 投信買賣超：+3,931 張
- 自營商買賣超：-188 張
- 融資增減：-248 張
- 融券增減：+130 張
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