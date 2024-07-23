盤後速報 - 新日興(3376)下週(7月30日)除息4元，預估參考價231.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05
新日興(3376-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(7月23日)收盤價235.00元計算，預估參考價為231.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率1.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
新日興(3376-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為NB、液晶顯示幕、手機、3C電子等樞紐之研發、製造及銷售。精密金屬沖壓件。精密彈簧製品。近5日股價下跌4.44%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/30
|235.00
|4.0
|1.7%
|0.0
|2023/07/27
|90.7
|6.0
|6.62%
|0.0
|2022/07/14
|77.5
|5.0
|6.45%
|0.0
|2021/07/30
|117.5
|6.9833
|5.94%
|0.0
|2020/07/13
|161.5
|3.9994
|2.48%
|0.0
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