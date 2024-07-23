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鉅亨速報

盤後速報 - 新日興(3376)下週(7月30日)除息4元，預估參考價231.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-23 17:05

新日興(3376-TW)下週(7月30日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(7月23日)收盤價235.00元計算，預估參考價為231.0元，息值合計為4.0元，股息殖利率1.7%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

新日興(3376-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為NB、液晶顯示幕、手機、3C電子等樞紐之研發、製造及銷售。精密金屬沖壓件。精密彈簧製品。近5日股價下跌4.44%，集中市場加權指數下跌6.79%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/30 235.00 4.0 1.7% 0.0
2023/07/27 90.7 6.0 6.62% 0.0
2022/07/14 77.5 5.0 6.45% 0.0
2021/07/30 117.5 6.9833 5.94% 0.0
2020/07/13 161.5 3.9994 2.48% 0.0

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