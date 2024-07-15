鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估上修至9.4元，預估目標價為140元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 14:10
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.18元上修至9.4元，其中最高估值10.26元，最低估值7.58元，預估目標價為140元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|10.26(10.26)
|14.43
|15.52
|最低值
|7.58(7.58)
|8.91
|13.69
|平均值
|9.16(9.12)
|11.56
|14.61
|中位數
|9.4(9.18)
|11.26
|14.61
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|173,357,580
|206,008,130
|211,145,330
|最低值
|160,840,000
|176,126,000
|200,854,430
|平均值
|166,957,530
|183,663,980
|205,999,880
|中位數
|166,724,000
|180,558,610
|205,999,880
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|6.55
|15.02
|10.21
|8.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|151,398,038
|171,356,495
|155,022,197
|131,278,537
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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