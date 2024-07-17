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鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)目標價調升至145元，幅度約3.57%

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 22:10

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)提出目標價估值：中位數由140元上修至145元，調升幅度3.57%。其中最高估值180元，最低估值120元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予臻鼎-KY(4958-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立6位、保守悲觀0位。

臻鼎-KY(4958-TW)今(17日)收盤價為154元。近5日股價上漲3.7%，相關零組件業近5日上漲1.02%，集中市場加權指數下跌0.99%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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