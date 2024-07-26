跌勢非關基本面 油價回彈 6檔能源股可望受惠

鉅亨網編譯許家華 2024-07-26 11:20

石油和天然氣公司的財報季一拉開序幕就令人沮喪，但情況可望開始轉變。

自上周 Halliburton 揭開財報季以來，能源精選部門 SPDR 基金 (XLE-US) 已下跌約 2%。

然而，投資者周四似乎較為樂觀，可能預示著產業轉機，部分原因是油價在經歷先前的下跌趨勢後出現回升，本月油價已下滑約 5%。

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格周四上漲 69 美分或 0.9%，收每桶 78.28 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 66 美分或 0.8%，收每桶 82.37 美元。 (其他報價詳看)

另一方面，瓦萊羅能源 (Valero) (VLO-US) 最新發布的第二季財報也為市場帶來了一絲好消息。作為大型煉油商，瓦萊羅獲利超過市場預期。該公司股票最初在開盤時下跌，但在上午 10 點公司舉行財報會議時轉向上漲，最終收漲 5.5% 至每股 157 美元。

瓦萊羅高層在財報電話會議上指出，燃料銷售已見回升，這是煉油利潤的正面訊號。據透露，過去 4 周內，柴油銷售 (主要用於卡車) 上漲了 10%。

瓦萊羅營運長 Gary Simmons 認為，市場似乎已經觸底，如果真的觸底，那麼從歷史上來看，這就是中期週期煉油利潤環境，對於未來的煉油行業實際上非常有利。

Roth MKM 分析師 Leo Mariani 認為，能源市場的疲弱主要由於「動量交易者和大宗商品交易顧問的技術性拋售所驅動。」他補充，「這種動量拋售每年似乎會出現幾次，且通常與供需基本面無關。」

他建議，投資者應將資金投向那些能從油價上漲中受益、能產生強勁現金流且能隨時間小幅增產的公司。他推薦的 6 檔股票包括：