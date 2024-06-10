高盛估油價今夏漲至86美元 不會低於75美元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 14:40

高盛預測，受需求激增與供給不足影響，預計今年夏天油價將上漲，布蘭特原油有望升至每桶 86 美元，較當前水準上漲近 7%。

相較之下，布蘭蘭原油周一 (10 日) 徘徊在每桶 80.50 美元上方，西德州 WTI 交易價格略高於 76.50 美元。

高盛石油研究主管 Daan Struyven 表示，夏天駕駛旅遊季節來臨，健康的消費者需求與支出，將使油價需支強勁，於第三季帶來每日 130 萬桶的供應赤字。

高盛團隊預計，第三季布蘭特原油價格將上漲至每桶 86 美元，並維持每桶 75 至 90 美元的預測區間。

自 4 月以來，油價一直處於下跌趨勢，最近在 OPEC+ 表示將從 10 月開始取消部分自願減產後，油價下跌趨勢進一步加劇。

不過，高盛預計，布蘭特原油價格下限為每桶 75 美元，因為當原油價格較低時，部分國家的需求會上升，如美國及中國將出現補充戰略石油儲備 (SPR) 的需求。

上周，摩根大通分析師表示，近期油價回檔可能是暫時的。

摩根大通全球大宗商品策略主管 Natasha Kaneva 在報告中寫道：「夏季庫存減少，應該足以讓布蘭特原油價格在 9 月份回到 80-90 美元的高位。」

華爾街普遍預測，由於供應增加、需求放緩，將導致明年價格走低。摩根大通分析師預測，2025 年布蘭特原油均價，將從 2024 年的 83 美元大幅下跌至 75 美元。