〈能源盤後〉風險資產拋售暫停 油價自逾6周低點反彈走高

鉅亨網編譯許家華 2024-07-26 06:12

原油期貨周四 (25 日) 收高，WTI 原油和 Brent 原油價格自逾 6 周的最低點反彈上來，在近期大跌後受到其他風險資產類似的上漲支撐。

中國人行再次降息後，油價在早盤交易中承壓，凸顯市場對全球第二大原油消費國需求的擔憂。

能源商品價格

9 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 69 美分或 0.9%，收每桶 78.28 美元。WTI 原油價格盤中觸及 76.04 美元低點，FactSet 數據顯示，此為 6 月 10 日以來的最低水準。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 66 美分或 0.8%，收每桶 82.37 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 57 美分或 0.7%，收每桶 81.39 美元，此為交易較活躍的 Brent 原油期貨。

8 月交割的汽油期貨價格上漲近 0.7%，收每加侖 2.47 美元。

8 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.8% ，收每加侖 2.47 美元。

8 月交割的天然氣價格下跌 3.6%，收每百萬 Btu 2.04 美元。

市場驅動力

Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 表示：「我們從未因今日早盤下跌而買進，而是一直在加倉。當石油市場背離基本面並盲目追隨大盤時，我們選擇另一條路。」

Raj 周四早盤交易時間表示，原油價格走跌主要是「與更廣泛的市場情緒一致」，「交易者撤走桌面上所有籌碼時，們會避開所有風險資產，石油和黃金也不例外。」

美股周三遭遇 2022 年以來最嚴重跌幅，但周四交易中卻走高。

中國人行周四將中期借貸便利 (MLF) 利率自 2.5% 下調至 2.3%，令市場大感意外。

Raj 表示，中國仍是石油市場無法解釋和預測的「外卡」，其情緒很難抑制，儘管中國的需求信號並不弱，但市場中圍繞中國需求的各種訊息和變數非常多，很難分析清晰的需求趨勢。

在人行意外調降 MLF 之前，人行周一已意外調降 7 日逆回購利率。這兩項舉措引發市場擔憂中國經濟實力。

XM 投資分析師 Achilleas Georgolopoulos 報告指出，這些舉措可能是近期召開的中國第 20 刺人大會議上商議的計畫中的一部分，但市場顯然擔心這些舉措無法解決房地產市場困境。

能源資訊局 (EIA) 周三公布上周美國原油和汽油庫存降幅超出預期，Brent 和 WTI 因而自 6 周多的低點反彈。此外，原油近期回落也導致技術面超賣。

天然氣方面，EIA 周四公布，上周 (7/19 止) 美國天然氣供應量增加 220 億立方英呎，大於分析師預期，令 Nymex 天然氣期貨價格跌近 4%。