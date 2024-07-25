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鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合治療UTHR-US的目標價調升至344元，幅度約7.17%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 22:16

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對聯合治療(UTHR-US)提出目標價估值：中位數由321元上修至344元，調升幅度7.17%。其中最高估值400元，最低估值240元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予聯合治療評價：積極樂觀9位、保持中立5位、保守悲觀1位。

聯合治療今(25日)收盤價為341.92元。近5日股價上漲7.17%，標普指數下跌2.88%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股UTHR市場預估目標價

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