〈財報〉Carvana Q1業績創紀錄 激勵盤後漲逾30%

鉅亨網編譯許家華 2024-05-02 07:30

線上二手車公司 Carvana (CVNA-US) 周三 (1 日) 公布第一季業績創紀錄且實現獲利，激勵盤後飆漲 30% 以上。

Q1 財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 調查共識)

EPS：23 美分 (目前尚不清楚這是否與預期的 74 美分損失相當)

營收：30.6 億美元 vs. 26.7 億美元

淨利：4900 萬美元

單位毛利 (GPU)：6432 美元

調整後利潤率：7.7%

Carvana 第一季淨利創下 4900 萬美元紀錄，自去年同期虧損 2.86 億美元的光景扭轉回來，此外，該公司調整後 EBITDA 也創下史上最強紀錄，達 2.35 億美元，與去年同期虧損 2400 萬美元已大相逕庭。

投資者密切關注的單位毛利為 6432 美元，該季度調整後利潤率為 7.7%。

Carvana 執行長兼董事長 Ernie Garcia III 表示：「第一季創下公司歷史上最好的業績，驗證了我們長期以來的信念，即 Carvana 的線上零售模式可以推動領先產業的獲利能力與客戶體驗。」

Carvana 過去兩年進行了重大重組，將重點轉為關注獲利而非成長。2022 年 Carvana 的股票幾乎失去了所有價值，引發了破產擔憂。

此後，該公司股價逐漸恢復，今年至發布第一季財報前已上漲 67%。該股周三收高 5% 至每股 87.09 美元，盤後飆漲 32.71%，報每股 115.58 美元。

Garcia 和財務長 Mark Jenkins 在周三致股東的聯名信中表示，公司現在再次關注成長，但同時也關注獲利能力。

「我們現在專注於推動獲利增長的長期階段，並追求成為最大、獲利能力最強的汽車零售商，目標買賣數百萬輛汽車。」