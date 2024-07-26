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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊德系統(R-US)EPS預估上修至12.08元，預估目標價為142.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-26 04:15

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對萊德系統(R-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.87元上修至12.08元，其中最高估值12.59元，最低估值11.75元，預估目標價為142.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值12.59(12.59)15.3217.27
最低值11.75(11.75)12.7516.5
平均值12.07(12.04)13.7716.89
中位數12.08(11.87)13.8216.89

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值134.27億146.98億156.92億
最低值129.13億138.97億152.08億
平均值131.54億142.34億154.50億
中位數130.80億141.45億154.50億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.47-2.349.6617.048.73
營業收入89.26億84.20億96.63億120.11億117.83億

詳細資訊請看美股內頁：
萊德系統(R-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSR

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