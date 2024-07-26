鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊德系統(R-US)EPS預估上修至12.08元，預估目標價為142.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-26 04:15
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對萊德系統(R-US)做出2024年EPS預估：中位數由11.87元上修至12.08元，其中最高估值12.59元，最低估值11.75元，預估目標價為142.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|12.59(12.59)
|15.32
|17.27
|最低值
|11.75(11.75)
|12.75
|16.5
|平均值
|12.07(12.04)
|13.77
|16.89
|中位數
|12.08(11.87)
|13.82
|16.89
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|134.27億
|146.98億
|156.92億
|最低值
|129.13億
|138.97億
|152.08億
|平均值
|131.54億
|142.34億
|154.50億
|中位數
|130.80億
|141.45億
|154.50億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.47
|-2.34
|9.66
|17.04
|8.73
|營業收入
|89.26億
|84.20億
|96.63億
|120.11億
|117.83億
詳細資訊請看美股內頁：
萊德系統(R-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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