盤後速報 - 勤崴國際(6516)下週(8月1日)除權息1.96元，預估參考價70.49元
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08
勤崴國際(6516-TW)下週(8月1日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.96元，股票股利1元，合計股利1.96元。
以今日(7月23日)收盤價78.50元計算，預估參考價為70.49元，權息值合計為8.01元，股息殖利率1.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）
勤崴國際(6516-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電子地圖 、導航服務及車載、自駕整合服務、系統整合服務。電商及其他服務。近5日股價下跌0.88%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/01
|78.50
|0.96
|1.22%
|1.0
|2023/07/04
|106.5
|1.24
|1.16%
|1.0
|2022/07/05
|80.0
|0.88
|1.1%
|1.0
|2021/09/15
|120.0
|0.13
|0.11%
|1.0
|2020/08/27
|95.0
|0.07
|0.07%
|1.0
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