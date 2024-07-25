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鉅亨速報

盤後速報 - 勤崴國際(6516)下週(8月1日)除權息1.96元，預估參考價70.49元

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:08

勤崴國際(6516-TW)下週(8月1日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.96元，股票股利1元，合計股利1.96元。

以今日(7月23日)收盤價78.50元計算，預估參考價為70.49元，權息值合計為8.01元，股息殖利率1.22%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月23日)收盤價做計算，僅提供參考）

勤崴國際(6516-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電子地圖 、導航服務及車載、自駕整合服務、系統整合服務。電商及其他服務。近5日股價下跌0.88%，櫃買市場加權指數下跌4.85%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/01 78.50 0.96 1.22% 1.0
2023/07/04 106.5 1.24 1.16% 1.0
2022/07/05 80.0 0.88 1.1% 1.0
2021/09/15 120.0 0.13 0.11% 1.0
2020/08/27 95.0 0.07 0.07% 1.0

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