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鉅亨速報 - Factset 最新調查：AT&TT-US的目標價調升至21元，幅度約3.5%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15

根據FactSet最新調查，共25位分析師，對AT&T(T-US)提出目標價估值：中位數由20.29元上修至21元，調升幅度3.5%。其中最高估值26元，最低估值12元。

綜合評級 - 共有29位分析師給予AT&T評價：積極樂觀16位、保持中立11位、保守悲觀2位。

AT&T今(25日)收盤價為19.16元。近5日股價上漲3.5%，標普指數下跌2.88%股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股T市場預估目標價

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