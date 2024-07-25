鉅亨速報 - Factset 最新調查：騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為56.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.19元下修至1.17元，其中最高估值1.47元，最低估值0.87元，預估目標價為56.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.47(1.47)
|3.62
|5.12
|最低值
|0.87(1.1)
|2
|2.85
|平均值
|1.17(1.2)
|2.55
|3.8
|中位數
|1.17(1.19)
|2.5
|3.55
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|78.68億
|90.08億
|96.66億
|最低值
|74.13億
|77.79億
|80.44億
|平均值
|75.62億
|81.26億
|87.04億
|中位數
|75.35億
|80.79億
|86.71億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.80
|2.40
|4.45
|4.73
|1.34
|營業收入
|48.44億
|46.74億
|59.98億
|74.29億
|71.42億
詳細資訊請看美股內頁：
騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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