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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)EPS預估下修至1.17元，預估目標價為56.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 14:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.19元下修至1.17元，其中最高估值1.47元，最低估值0.87元，預估目標價為56.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.47(1.47)3.625.12
最低值0.87(1.1)22.85
平均值1.17(1.2)2.553.8
中位數1.17(1.19)2.53.55

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值78.68億90.08億96.66億
最低值74.13億77.79億80.44億
平均值75.62億81.26億87.04億
中位數75.35億80.79億86.71億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.802.404.454.731.34
營業收入48.44億46.74億59.98億74.29億71.42億

詳細資訊請看美股內頁：
騎士斯威夫特運輸控股(KNX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSKNX

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