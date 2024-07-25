鉅亨速報 - Factset 最新調查：莫利納醫療保健MOH-US的目標價調升至377元，幅度約5.01%｜Anue鉅亨 - 美股預估
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 18:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對莫利納醫療保健(MOH-US)提出目標價估值：中位數由359元上修至377元，調升幅度5.01%。其中最高估值424元，最低估值297元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予莫利納醫療保健評價：積極樂觀8位、保持中立9位、保守悲觀1位。
莫利納醫療保健今(25日)收盤價為288.72元。近5日股價下跌5.01%，標普指數下跌2.88%股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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