鋅價走高+出貨量能增加 鋼聯樂觀今年業績再走揚

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-30 17:16

以廢棄物處理及銷售氧化鋅爲主要營收來源的鋼聯 (6581-TW) 在首季繳出獲利成長 51%，每股純益 1.17 元的亮麗成績單，在目前的鋅價走高、鋅加工費走低、 及新台幣匯率走勢有利的條件之下，預期 2024 年有機會追上 2022 年的營收、獲利高檔水準。

同時，鋼聯在氧化鋅的銷售端方面，鋼聯原有日本、泰國、比利時、波蘭等海外客戶，預估在今年亞洲線可望增加兩個近洋客戶，一方面降低運輸成本，一方面提升出貨效率，也是 2024 年營運的有利之處。

鋼聯 2024 年第一季營收為 4.67 億元、年增 26%，毛利率為 47.78%，年增 1.01 個百分點，稅後純益 1.3 億元，年增 51%，每股純益 1.13 元。

2024 年海外經濟軟著陸，以及中國製造業的復甦下，預期全年鋅價年均價將優於 2024 年首季的水準，有助於售貨收益的入帳。同時，由於氧化鋅持續供不應求，鋼聯正與日系客戶洽談未來長約。

鋼聯表示，2024 年第一季鋅市場處於過剩階段，主要是因為中國和歐洲的工業需求下降，不過就 4 月鋅價來看，已經回升到每噸 2720 美元，高於 3 月均價的 2449 美元，已見到回升趨勢。