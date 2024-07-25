台積電大陸超急訂單激增 客戶囤晶片 甘願支付40%溢價

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-25 16:59

據《愛集微》周四（25 日）報導，知情人士表示，台積電第 2 季優異的毛利率，意外由大陸大量訂單帶動，其中許多是超級急件訂單。

雖然台積電拒絕就具體客戶和訂單發表評論，但第 2 季大陸客戶訂單產生的銷售額，佔晶圓總收入的比重提高至 16%，而第 1 季為 9%。

消息人士稱，中美緊張局勢加劇，以及美國總統大選帶來的不確定性，台積電的大陸客戶急著囤晶片。台積電的主要大陸客戶包括比特大陸、阿里巴巴平頭哥半導體（T-Head）、中興微電子技術公司。