台灣鋼聯預期鋼市景氣轉佳將挹注多重業務重返成長

台灣鋼聯 2023 年營收及獲利受全球經濟放緩及因 美元指數 持續上漲，使得以美元計價的鋅金屬對其他貨幣持有者來說變昂貴，另金屬鋅消費主要國家中國大陸景氣陷入停滯，影響國際鋅價價格向下修正。

但鋼聯 2023 年處理非集塵灰廢棄物數量達 24,401 噸，自環評通過後又再次突破前一年度數量，且台鋼資源生產製程改善，還原碴處理合格量創歷史新高達 165,102 噸，混凝土出貨量亦為歷年最高，全面多元化營運，減緩製造業不景氣帶來的影響，未來仍將持續拓展至收受國內難處理高單價之廢棄物。