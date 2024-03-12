台灣鋼聯預期鋼市景氣轉佳將挹注多重業務重返成長
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-12 18:46
台灣鋼聯 ((6581-TW) 今 (12) 日召開法說會，公布 2023 年營收為 20.41 億，稅後純益 5.04 億，每股純益 4.54 元，擬配發現金股利每股 4.3 元。公司預期鋼市將重返上升軌道，全台鋼鐵業景氣轉佳將有助於台灣鋼聯在集塵灰、氧化鋅、爐碴及混凝土業務。
台灣鋼聯 2023 年第四季營收 6.56 億元，毛利率 47.78%，季增 16.95 個百分點，年減 2.07 個百分點，稅後 1.91 億元，季增 2.03 倍，年減 16.4%，單季每股純益爲 1.72 元。台灣鋼聯 2023 年營收 20.41 億元， 毛利率 42.8%，年減 14.55 個百分點，稅後純益 5.05 億元，年減 48.73%，每股純益爲 4.54 元。
鋼聯指出，去年營收及獲利下滑，主要係 2023 年受到高利率、高通膨與中國疫後經濟表現不如預期等因素影響，令全球終端產品需求疲弱，導致製造業活動放緩影響。
台灣鋼聯 2023 年營收及獲利受全球經濟放緩及因美元指數持續上漲，使得以美元計價的鋅金屬對其他貨幣持有者來說變昂貴，另金屬鋅消費主要國家中國大陸景氣陷入停滯，影響國際鋅價價格向下修正。
但鋼聯 2023 年處理非集塵灰廢棄物數量達 24,401 噸，自環評通過後又再次突破前一年度數量，且台鋼資源生產製程改善，還原碴處理合格量創歷史新高達 165,102 噸，混凝土出貨量亦為歷年最高，全面多元化營運，減緩製造業不景氣帶來的影響，未來仍將持續拓展至收受國內難處理高單價之廢棄物。
展望 2024 年，台灣鋼聯指出，預期鋼市將重返上升軌道，國內鋼鐵業景氣佳將有助於台灣鋼聯集塵灰、氧化鋅、爐碴及混凝土業務。台灣鋼聯亦將持續拓展新廢棄物業務，除維持目前開源節流戰略部署，將持續評估增加國內難處理高單價廢棄物，朝擴大營運成長大幅邁進，成為國內資源廢棄物循環產業龍頭。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇