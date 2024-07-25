日本人口連續15年減少 降幅創有統計以來新高

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 17:40

日本內務省周三公佈的數據顯示，截至今年 1 月 1 日的一年內，不計在日本居住的外國人，日本人口總數降至約 1.2156 億，較上年減少 86 萬。這是這項統計連續 15 年出現人口下降，同時也創下了 1968 年有統計以來的最大跌幅。

與此同時，在日居住的外國人數量增長了 11%，首次達到 300 萬人，但依然不足以彌補日本人口的下滑態勢。他們現在占總人口的近 3%，大部分處於 15 歲至 64 歲的工作年齡。

數據顯示，截至今年 1 月 1 日，包括外國人在內的日本總人口為 1.24885 億人，比上一年減少約 53 萬人。其中，去年日本的出生人數創下歷史新低，為 73 萬人。去年死亡人數為 158 萬人，則創歷史新高。

調查顯示，年輕的日本人越來越不願意結婚或生孩子，原因是黯淡的工作前景、高昂的生活成本、以及性別偏見的企業文化 (非常不利於職業婦女)。

政府在 2024 年預算中，預留了 5.3 兆日元 (340 億美元) 的資金，用於激勵年輕夫婦生育更多孩子，例如增加育兒和教育補貼，預計未來 3 年將花費 3.6 兆日元。

專家表示，這些措施主要針對計畫生育或已經生育的已婚夫婦，並沒有解決年輕人愈來愈不願意結婚生育的問題。