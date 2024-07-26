年輕選票輾壓川普！紐時：賀錦麗助民主黨縮小拜登辯論失敗後與川普的差距

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-26 09:47

最新民調顯示，美國副總統賀錦麗的提名幫忙縮小民主黨在拜登辯論失敗影響下，與共和黨對手川普的民調差距。

根據《紐約時報》和 Siena College 週四 (25 日) 共同公佈的民調，受訪選民中的 47% 支持賀錦麗，48% 打算支持川普。跟紐時月初在美國總統拜登辯論失敗後進行的民調相比，這一差距大幅縮小，當時民調數字顯示拜登落後川普 6 個百分點。

川普在登記選民中以 48% 支持率領先賀錦麗的 46%。在辯論後的民調中，川普在登記選民中的民調領先拜登 9 個百分點。

紐時指出，賀錦麗成功團結了之前懷疑拜登候選人資格的民主黨選民，現有 9 成受訪民主黨人對賀錦麗的提名展現熱情。賀錦麗從自家民主黨獲得 93% 的支持率，跟川普從共和黨獲得的支持率相同。此外，多數受訪男性打算投票給川普，而女性打算投票給賀錦麗。

政治新聞網站《Axios》與 Generation Lab 週四發佈的民調則顯示，賀錦麗在美國年輕選民中的支持率比川普高出 20 個百分點。Generation Lab 是一家長期關注美國年輕人民意的數據公司。

在好感度方面，45% 年輕選民對賀錦麗非常或有些好感，拜登跟川普則分別獲得 33% 跟 34% 支持率。《Axios》也詢問民眾對賀錦麗副手的看法，目前以密西根州州長惠特默和交通部長皮特 · 布塔朱吉最受青睞，分別獲得 14% 和 13% 支持率。

紐時民調也顯示，在拜登最弱勢的年輕選民和非白人選民中，賀錦麗表現更好，但一些民主黨人擔心賀錦麗可能無法跟拜登在老年選民中擁有優勢，因民調確實顯示該族群對民主黨的支持率有所下滑。