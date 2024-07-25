川普在拜登退選後全力攻賀錦麗！美媒：下一階段大選恐特別殘酷且具針對性

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-07-25 11:01

美國共和黨總統候選人川普周三 (24 日) 在北卡羅萊州一場造勢活動上對他可能的新對手、副總統賀錦麗發起一系列攻擊，稱賀錦麗是敗給他的「新受害者」，並指控賀錦麗在拜登競選連任能力一事上欺騙民眾。

《美聯社》報導，在拜登退選及賀錦麗有望獲民主黨提名角逐大選後的首個公開活動上，川普告訴支持者說：「「現在我們有一個新的受害者要打敗，就是撒謊的賀錦麗，她是美國歷史上最無能、最左翼的副總統。」

川普還形容賀錦麗是「激進左派瘋子」，並指其在墮胎和移民問題上的立場「瘋狂」。川普還故意多次念錯她的名字，這是對第一位可能成為主要政黨總統候選人的黑人女性跟南亞裔人士的詆毀。

報導指出，川普上述發言也預示著，下一階段的競選活動可能會特別殘酷和針對性，即便一些共和黨領導人警告盟友不要對賀錦麗進行種族和性別歧視攻擊。

自拜登突然宣布退選後，川普加強了對賀錦麗的批評力道，稱她與拜登相同，但更為激進。川普造勢活動結束數分鐘後，美國總統拜登也發表全國電視演說解釋自己退選的原因。..

川普將拜登政府的失敗歸咎於賀錦麗，尤其是美墨邊境的安全問題。「賀錦麗對美國邊境的致命破壞完全喪失參選資格。以她的所作所為，她不應被允許參選總統。」

此外，在川普登場前進行暖場的演說者也攻擊賀錦麗在邊境問題上的記錄。