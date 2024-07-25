鉅亨速報 - Factset 最新調查：維諦技術控股(VRT-US)EPS預估上修至2.41元，預估目標價為102.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 12:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對維諦技術控股(VRT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.36元上修至2.41元，其中最高估值2.55元，最低估值2.3元，預估目標價為102.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.55(2.55)
|3.4
|4.3
|4.83
|最低值
|2.3(2.3)
|2.9
|3.4
|3.8
|平均值
|2.42(2.38)
|3.11
|3.97
|4.32
|中位數
|2.41(2.36)
|3.12
|4.15
|4.32
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|78.71億
|90.45億
|102.97億
|97.60億
|最低值
|76.44億
|83.14億
|90.88億
|96.15億
|平均值
|76.92億
|86.54億
|96.99億
|96.87億
|中位數
|76.71億
|86.02億
|97.16億
|96.87億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.05
|-1.07
|0.33
|-0.04
|1.19
|營業收入
|0.00
|43.71億
|49.98億
|56.92億
|68.63億
詳細資訊請看美股內頁：
維諦技術控股(VRT-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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