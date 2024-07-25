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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：維諦技術控股(VRT-US)EPS預估上修至2.41元，預估目標價為102.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 12:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對維諦技術控股(VRT-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.36元上修至2.41元，其中最高估值2.55元，最低估值2.3元，預估目標價為102.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.55(2.55)3.44.34.83
最低值2.3(2.3)2.93.43.8
平均值2.42(2.38)3.113.974.32
中位數2.41(2.36)3.124.154.32

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值78.71億90.45億102.97億97.60億
最低值76.44億83.14億90.88億96.15億
平均值76.92億86.54億96.99億96.87億
中位數76.71億86.02億97.16億96.87億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.05-1.070.33-0.041.19
營業收入0.0043.71億49.98億56.92億68.63億

詳細資訊請看美股內頁：
維諦技術控股(VRT-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSVRT

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