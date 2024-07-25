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鉅亨速報 - Factset 最新調查：要素物業不動產信託EPRT-US的目標價調升至30.4元，幅度約3.05%｜Anue鉅亨 - 美股預估

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:15

根據FactSet最新調查，共15位分析師，對要素物業不動產信託(EPRT-US)提出目標價估值：中位數由29.5元上修至30.4元，調升幅度3.05%。其中最高估值35元，最低估值27元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予要素物業不動產信託評價：積極樂觀13位、保持中立2位、保守悲觀0位。

要素物業不動產信託今(25日)收盤價為30.37元。近5日股價下跌3.05%，標普指數下跌2.88%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股EPRT市場預估目標價

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