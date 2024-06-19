亞弘電全年營運前瞻平穩發展 3.9元股息8/1除息
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-19 10:48
亞弘電 (6201-TW) 2023 年稅後純益 4.13 億元，改寫上市以來新高，年增 24.49%，每股純益達 4.63 元，同時，經股東會通過的每股現金股息 3.9 元，也是上市以來新高，並敲定在 8 月 1 日除息，公司對 2024 年業績以維持平穩看待。
亞弘電 2024 年 1-5 月營收 11.94 億元，年增 4.3%，對下半年的營運，公司現以持平上半年看待，亞弘電目前在包括 IC 原物料等掌握度高，且亞弘電具備在台灣台南、中國大陸及菲律賓的兩岸三地生產能量配置優勢，目前須注意的是客戶端的需求及訂單顯著復甦及 2024 年下半年新台幣兌美元匯率的走勢影響因子。
生產電子專業音訊、小家電及醫療保健器材的亞弘電，除持續開發高階電子專業音訊產品之外，對小家電採取更多元產品的開發，而在醫療保健器材也有新客戶的加入。
亞弘電 2024 年第一季營收爲 6.06 億元，毛利率 23.32%，季減 2.02 個百分點，年減 1.03 個百分點，稅後純益 6073 萬元，年減 4.14%，每股純益爲 0.68 元。
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