亞弘電全年營運前瞻平穩發展 3.9元股息8/1除息

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-06-19 10:48

亞弘電 (6201-TW) 2023 年稅後純益 4.13 億元，改寫上市以來新高，年增 24.49%，每股純益達 4.63 元，同時，經股東會通過的每股現金股息 3.9 元，也是上市以來新高，並敲定在 8 月 1 日除息，公司對 2024 年業績以維持平穩看待。

亞弘電 2024 年 1-5 月營收 11.94 億元，年增 4.3%，對下半年的營運，公司現以持平上半年看待，亞弘電目前在包括 IC 原物料等掌握度高，且亞弘電具備在台灣台南、中國大陸及菲律賓的兩岸三地生產能量配置優勢，目前須注意的是客戶端的需求及訂單顯著復甦及 2024 年下半年新台幣兌美元匯率的走勢影響因子。

生產電子專業音訊、小家電及醫療保健器材的亞弘電，除持續開發高階電子專業音訊產品之外，對小家電採取更多元產品的開發，而在醫療保健器材也有新客戶的加入。