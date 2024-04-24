亞弘電首季每股純益0.68元 仍看好醫療保健器材業務成長
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-24 17:05
亞弘電 (6201-TW) 在 2023 年每股純益 4.63 元，獲利創新高，並於今 (24) 日公布最新財報，亞弘電 2024 年首季稅後純益 6073 萬元，年減 4.14%，每股純益爲 0.68 元。
生產電子專業音訊、小家電及醫療保健器材的亞弘電，公司預期 2024 年上半年業績平穩。
亞弘電 2024 年第一季營收爲 6.06 億元，毛利率 23.32%，季減 2.02 個百分點，年減 1.03 個百分點，稅後純益 6073 萬元，年減 4.14%，每股純益爲 0.68 元。
亞弘電 2023 年營收爲 34.06 億元，毛利率 25.41%，年增 2.5 個百分點，稅後純益 4.13 億元，改寫上市以來新高，年增 24.49%，每股純益達 4.63 元。擬配發 3.9 元現金股息。
亞弘電仍看好 2024 年起在醫療保健器材業務區塊的成長，預計繼上臂式血壓計在 2023 年獲首家取得歐盟認證之後，2024 年將還會兩項產品通過認證，在歐美市場銷售可望因此進一步擴大。
同時，在台灣及中國大陸之外的海外生產基地方面，亞弘電目前已在菲律賓完成新廠的建置目前具備 3 條電子音訊產品的生產線，預計 2024 年會繼續擴張產能，同時，亞弘電並開始展開在菲律賓設置新廠及新產能的前期規劃。
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