亞弘電首季每股純益0.68元 仍看好醫療保健器材業務成長

亞弘電仍看好 2024 年起在醫療保健器材業務區塊的成長，預計繼上臂式血壓計在 2023 年獲首家取得歐盟認證之後，2024 年將還會兩項產品通過認證，在歐美市場銷售可望因此進一步擴大。

同時，在台灣及中國大陸之外的海外生產基地方面，亞弘電目前已在菲律賓完成新廠的建置目前具備 3 條電子音訊產品的生產線，預計 2024 年會繼續擴張產能，同時，亞弘電並開始展開在菲律賓設置新廠及新產能的前期規劃。