AI狂潮兆元商機可期 法人：免驚重演網路泡沫2.0

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-25 11:50

近期美國科技股股價普遍進入整理，今年以來漲勢凌厲的 AI 概念股面臨評價修正，市場憂心 AI 狂潮會不會重演網路泡沫 2.0 劇情？凱基投信表示，從聊天機器人所需用到的大型語言模型、精準醫療會應用到的癌症辨識診斷，到自動駕駛需要的感測器數據處理技術，都是 AI 應用範圍，AI 旋風將掀起龐大商機，預估未來五年有近 75% 企業會引用相關技術，而至 2040 年，預計 AI 每年將為全球經濟帶來 2.6~4.4 兆美元商機。

凱基優選台灣 AI 50 ETF 基金 (00952-TW) 預定經理人施政廷表示，欲抓住 AI 趨勢，可先掌握算力、算法、資料三大關鍵，三大關鍵背後隱含了龐大的市場商機。以代表 AI 硬體的算力來說，到了 2050 年，AI 硬體全年投資將達 2500 億美元；代表 AI 軟體的算法方面，生成式 AI 可望為全球企業軟體貢獻 1500 億美元商機；而反映資料應用的全球大數據市場，2023~2028 年均成長率更可望達 12.7%。

施政廷指出，台灣位居全球 AI 供應鏈關鍵樞紐，擁有領先全球的 AI 晶片先進製程，能提供 IC 設計、晶圓代工、封裝測試等一站式解決方案，台灣 AI 晶片市佔率更是擁有制霸全球的優勢地位，3 奈米全球市佔高達 98%；7 奈米全球市佔 78%；連市佔相對低的 10 奈米也有 69% 的市佔率。

而在算法方面，人臉辨識、會議翻譯或自動駕駛等 AI 相關軟體應用廣大，台灣 2024 年 AI 平台市場規模預計可達 8390 萬美元。台灣 AI 產業在全球戰略地位持續攀升，也吸引 Google、微軟等 AI 軟體大廠擴大來台投資，預計台灣 2023~2029 年的資料中心投資複合年增率將達 15.3%。