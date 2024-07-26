越跌越要買！近5年台股單日最大跌點後進場 半年報酬率達13.66%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-26 13:40

台股因颱風休市 2 天期間，美國科技股持續下挫，台股今 (26) 日面臨補跌壓力，今 (26) 日加權指數開盤重挫逾 900 點，盤中一度摜破 22000 點，野村投信分析：近 5 年來台股若發生該年度最大單日下跌點數後進場，爾後 3、6 個月表現皆不俗，持有 3 個月平均報酬為 3.11%，若持有 6 個月升至更 13.66%，強勢高息股的表現更相對抗跌，6 月最高報酬可達 14.69%。

近期美國科技股承受賣壓了結，市場焦點轉向美國總統大選，美國總統拜登宣布退出 2024 總統大選，表態力挺副總統賀錦麗參選，美股波動劇烈，台股大盤自高處拉回整理，一度向下回測季線 (22139 點)，台股 7 月以來波動劇烈，尤其川普對台不利言論後讓台股加速下探，面對震盪劇烈的台股，此時應逢低加碼？倘若遇到更大波動震幅投資人如何看待漲跌？

今年以來台股漲多，加上面臨美國總統大選不確定因素，操作優先留意強勢高息股。野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，根據統計，近五年來台股若發生該年度最大單日下跌點數後進場，爾後 3、6 個月平均表現皆不俗。以加權指數為例，統計 2019 至 2023 年最大單日跌點發生時進場，持有 3 個月平均報酬為 3.11%，若持有至 6 個月平均報酬提升至 13.66%。

若觀察一般高股息題材，以臺灣高股息指數為例，前述時點進場持有 3 個月平均報酬為 1.93%，而持有 6 個月平均報酬則來到 11.22%；然而，若透過股價動能指標與股利指標雙重篩選的「強勢高息股」，以「臺灣趨勢動能高股息指數」為例，進場持有 3 個月與 6 個月平均報酬分別為 4.54% 與 14.69%，表現相對大盤抗跌，不但平均表現更勝大盤與一般高息股，且正報酬機率亦相對高。