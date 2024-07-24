台股ETF受益人突破900萬大關 今年前五大人氣王由高股息包辦

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-24 15:58

無畏台股近期大跌，台股 ETF 投資人越跌越買，總受益人數已突破 900 萬大關！根據集保最新資料顯示，62 檔台股 ETF 受益人最新一周增加 20 萬 4085 人，來到 900 萬 6640 人，為連續 21 周創新高。進一步觀察，上周受益人逆勢增加的有 52 檔，顯示出許多投資人趁台股拉回，紛紛進場買進。

根據統計，台股 ETF 受益人今年來共增加 292 萬 6805 人，增加前五名都是高息 ETF，分別是 00940、00919、00939、00929、00878 五檔，加總共新增 208 萬 9540 人。

市場法人表示，00919 在除息後的便宜價吸引不少中長線投資人進場，雖然 00919 目前仍貼息，不過，從過去四次配息紀錄來看，的確配出滿足投資人的息率，此外，以過去四次次次填息的紀錄，還是讓投資人對其有信心未來填息表現，因此建議投資人可趁除息後的便宜價格逢低布局。

群益投信表示，就技術面觀察，大盤跳空跌破月線，短期電子權值股陷入漲多修正走勢，但在量能未放大下，意味長多格局並未轉變，指數修正反而要把握投資契機。