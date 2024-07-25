多家券商降評！農夫山泉連跌兩日後止穩 但兩個月內仍重挫近4成

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 16:40

中國飲用水與飲料大廠農夫山泉 (09633-HK)今 (25) 日股價續弱，多數時間在盤下表現，尾盤小漲 0.33% 於每股 30.85 港元作收，主要受到多家券商因為擔心該公司銷售前景而紛紛下調農夫山泉的股票評等及目標價。農夫山泉股價從 5 月高點迄今暴跌了 36%。

在核心瓶裝水領域遭遇價格戰的同時，在港股上市的農夫山泉近年來也在健康意識日益增強的消費者中受到批評。自今年 2 月 1 日以來，股價已下跌近 20%。

今年 4 月，華潤飲料控股申請在香港上市，此舉將為其瓶裝水品牌怡寶提供更多資源，成為農夫山泉的主要競爭對手之一。不久之後，農夫山泉也推出一款新產品與怡寶直接競爭，並將價格壓到最低。這款產品在天貓以每瓶 550 毫升不到人民幣 1 元的價格出售，遠低於其正常售價的一半。

即便去年因即飲茶銷售強勁而收益超出預期，包裝飲用水收入在農夫山泉的佔比仍從 2022 年的 54.9% 降至 47.5%，顯示瓶裝水競爭加劇。

香港消費者委員會上周表示，農夫山泉的水含有溴酸鹽的最高限值，過量消費可能帶來健康風險，導致其股價兩天內下跌 7.3%，此後該委員會澄清早期結果是因為將農夫山泉的水與其不屬於的類別標準進行比較所致，此後股價回升，但上周五 (19 日) 又向下回落。

為恢復市場信心，農夫山泉創辦人鍾睒睒 7 月初宣佈打算透過他控制的養生堂公司購買最多 20 億港元 (2.56 億美元) 的股票，但仍無法止住股價跌勢。