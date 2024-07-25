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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至2.03元，預估目標價為57.27元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 06:15

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.98元上修至2.03元，其中最高估值3.34元，最低估值1.28元，預估目標價為57.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.34(3.34)4.373.793.14
最低值1.28(1.28)0.351.832.01
平均值2.13(2.13)2.232.592.81
中位數2.03(1.98)2.322.43.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值132.81億127.82億116.05億105.64億
最低值91.81億72.95億71.16億78.49億
平均值107.47億85.75億86.19億87.78億
中位數103.01億84.73億83.73億83.49億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入89.94億66.71億107.53億133.01億111.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTECK

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