鉅亨速報 - Factset 最新調查：PennyMac Financial Services Inc.(PFSI-US)EPS預估下修至8.21元，預估目標價為112.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 00:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對PennyMac Financial Services Inc.(PFSI-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.85元下修至8.21元，其中最高估值10.61元，最低估值7.88元，預估目標價為112.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|10.61(10.61)
|13.1
|15.25
|最低值
|7.88(8.54)
|12.25
|14.5
|平均值
|8.7(9.04)
|12.59
|14.91
|中位數
|8.21(8.85)
|12.48
|14.99
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|17.94億
|23.29億
|25.70億
|最低值
|16.55億
|20.84億
|23.32億
|平均值
|17.17億
|21.65億
|24.66億
|中位數
|17.08億
|21.42億
|24.96億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|4.89
|20.92
|14.87
|8.50
|2.74
|營業收入
|22.12億
|42.19億
|47.34億
|27.28億
|27.47億
詳細資訊請看美股內頁：
PennyMac Financial Services Inc.(PFSI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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