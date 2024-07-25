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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PennyMac Financial Services Inc.(PFSI-US)EPS預估下修至8.21元，預估目標價為112.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 00:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對PennyMac Financial Services Inc.(PFSI-US)做出2024年EPS預估：中位數由8.85元下修至8.21元，其中最高估值10.61元，最低估值7.88元，預估目標價為112.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值10.61(10.61)13.115.25
最低值7.88(8.54)12.2514.5
平均值8.7(9.04)12.5914.91
中位數8.21(8.85)12.4814.99

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值17.94億23.29億25.70億
最低值16.55億20.84億23.32億
平均值17.17億21.65億24.66億
中位數17.08億21.42億24.96億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS4.8920.9214.878.502.74
營業收入22.12億42.19億47.34億27.28億27.47億

詳細資訊請看美股內頁：
PennyMac Financial Services Inc.(PFSI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPFSI

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