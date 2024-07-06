鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為56.54元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-06 00:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.44元下修至2.36元，其中最高估值4.52元，最低估值1.23元，預估目標價為56.54元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.52(4.52)
|3.66
|4.45
|3.04
|最低值
|1.23(1.65)
|1.19
|1.45
|2.74
|平均值
|2.41(2.5)
|2.3
|2.62
|2.89
|中位數
|2.36(2.44)
|2.31
|2.55
|2.89
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|132.81億
|140.49億
|116.05億
|105.64億
|最低值
|105.23億
|72.04億
|71.37億
|83.40億
|平均值
|119.91億
|93.59億
|86.79億
|94.52億
|中位數
|121.71億
|87.40億
|84.60億
|94.52億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|89.94億
|66.71億
|107.53億
|133.01億
|111.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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