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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為56.54元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-06 00:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.44元下修至2.36元，其中最高估值4.52元，最低估值1.23元，預估目標價為56.54元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.52(4.52)3.664.453.04
最低值1.23(1.65)1.191.452.74
平均值2.41(2.5)2.32.622.89
中位數2.36(2.44)2.312.552.89

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值132.81億140.49億116.05億105.64億
最低值105.23億72.04億71.37億83.40億
平均值119.91億93.59億86.79億94.52億
中位數121.71億87.40億84.60億94.52億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入89.94億66.71億107.53億133.01億111.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTECK

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