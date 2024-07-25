search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓科學(BSX-US)EPS預估上修至2.4元，預估目標價為85.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-25 10:16

根據FactSet最新調查，共31位分析師，對波士頓科學(BSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.33元上修至2.4元，其中最高估值2.48元，最低估值2.3元，預估目標價為85.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.48(2.46)2.873.223.48
最低值2.3(2.3)2.552.853.3
平均值2.37(2.33)2.693.043.4
中位數2.4(2.33)2.693.043.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值163.96億184.13億200.48億217.90億
最低值159.30億172.07億192.24億210.30億
平均值161.61億178.27億196.27億214.76億
中位數162.25億178.15億196.80億214.73億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.33-0.080.690.451.07
營業收入107.35億99.13億118.88億126.82億142.40億

詳細資訊請看美股內頁：
波士頓科學(BSX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBSX

相關行情

台股首頁我要存股
波士頓科學77.76-1.06%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty