鉅亨速報 - Factset 最新調查：波士頓科學(BSX-US)EPS預估上修至2.4元，預估目標價為85.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-25 10:16
根據FactSet最新調查，共31位分析師，對波士頓科學(BSX-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.33元上修至2.4元，其中最高估值2.48元，最低估值2.3元，預估目標價為85.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.48(2.46)
|2.87
|3.22
|3.48
|最低值
|2.3(2.3)
|2.55
|2.85
|3.3
|平均值
|2.37(2.33)
|2.69
|3.04
|3.4
|中位數
|2.4(2.33)
|2.69
|3.04
|3.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|163.96億
|184.13億
|200.48億
|217.90億
|最低值
|159.30億
|172.07億
|192.24億
|210.30億
|平均值
|161.61億
|178.27億
|196.27億
|214.76億
|中位數
|162.25億
|178.15億
|196.80億
|214.73億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.33
|-0.08
|0.69
|0.45
|1.07
|營業收入
|107.35億
|99.13億
|118.88億
|126.82億
|142.40億
詳細資訊請看美股內頁：
波士頓科學(BSX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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