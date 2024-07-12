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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估上修至2.15元，預估目標價為57.27元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 12:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.03元上修至2.15元，其中最高估值3.34元，最低估值1.23元，預估目標價為57.27元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.34(3.34)3.493.523.04
最低值1.23(1.23)0.351.452.01
平均值2.19(2.17)2.22.512.7
中位數2.15(2.03)2.322.43.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值132.81億140.49億116.05億105.64億
最低值91.81億72.95億71.94億82.76億
平均值112.16億89.49億86.60億90.87億
中位數109.04億86.21億84.14億84.22億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----------
營業收入89.94億66.71億107.53億133.01億111.22億

詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTECK

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