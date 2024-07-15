鉅亨速報 - Factset 最新調查：Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)EPS預估下修至2.03元，預估目標價為57.27元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 12:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.13元下修至2.03元，其中最高估值3.34元，最低估值1.23元，預估目標價為57.27元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.34(3.34)
|3.49
|3.52
|3.04
|最低值
|1.23(1.23)
|0.35
|1.45
|2.01
|平均值
|2.14(2.18)
|2.22
|2.51
|2.7
|中位數
|2.03(2.13)
|2.32
|2.4
|3.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|132.81億
|140.49億
|116.05億
|105.64億
|最低值
|91.81億
|72.95億
|71.94億
|82.76億
|平均值
|111.22億
|89.57億
|86.60億
|90.87億
|中位數
|105.38億
|86.21億
|84.14億
|84.22億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|--
|--
|--
|營業收入
|89.94億
|66.71億
|107.53億
|133.01億
|111.22億
詳細資訊請看美股內頁：
Teck Resources Ltd - Class B (Sub Voting)(TECK-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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