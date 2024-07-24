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鉅亨速報

盤後速報 - 視陽(6782)次交易(25)日除息2.4元，參考價261.6元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

視陽(6782-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。

首日參考價為261.6元，相較今日收盤價264.00元，息值合計為2.4元，股息殖利率0.91%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 264.00 2.4 0.91% 0.0
2023/07/20 203.0 5.5 2.71% 0.0
2022/07/27 301.5 4.0 1.33% 0.0
2021/07/23 115.0 1.1 0.96% 0.0

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