盤後速報 - 視陽(6782)次交易(25)日除息2.4元，參考價261.6元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
視陽(6782-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。
首日參考價為261.6元，相較今日收盤價264.00元，息值合計為2.4元，股息殖利率0.91%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|264.00
|2.4
|0.91%
|0.0
|2023/07/20
|203.0
|5.5
|2.71%
|0.0
|2022/07/27
|301.5
|4.0
|1.33%
|0.0
|2021/07/23
|115.0
|1.1
|0.96%
|0.0
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