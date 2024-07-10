鉅亨速報 - Factset 最新調查：視陽(6782-TW)目標價調升至316元，幅度約5.33%
鉅亨網新聞中心 2024-07-10 08:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對視陽(6782-TW)提出目標價估值：中位數由300元上修至316元，調升幅度5.33%。其中最高估值353元，最低估值280元。
綜合評級 - 共有7位分析師給予視陽(6782-TW)評價：積極樂觀7位、保持中立0位、保守悲觀0位。
視陽(6782-TW)今(9日)收盤價為283元。近5日股價下跌2.58%，相關生技醫療近5日下跌1.98%，集中市場加權指數上漲4.46%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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