盤後速報 - 視陽(6782)下週(7月25日)除息2.4元，預估參考價272.1元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
視陽(6782-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.4元。
以今日(7月18日)收盤價274.50元計算，預估參考價為272.1元，息值合計為2.4元，股息殖利率0.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
視陽(6782-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為拋棄式隱形眼鏡製造及銷售。近5日股價下跌4.72%，集中市場加權指數下跌0.99%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|274.50
|2.4
|0.87%
|0.0
|2023/07/20
|203.0
|5.5
|2.71%
|0.0
|2022/07/27
|301.5
|4.0
|1.33%
|0.0
|2021/07/23
|115.0
|1.1
|0.96%
|0.0
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