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鉅亨速報

盤後速報 - 中美晶(5483)次交易(25)日除息5.3元，參考價210.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

中美晶(5483-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.3元。

首日參考價為210.2元，相較今日收盤價215.50元，息值合計為5.3元，股息殖利率2.46%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 215.50 5.3 2.46% 0.0
2024/01/25 203.5 3.5 1.72% 0.0
2023/07/25 180.5 5.8 3.21% 0.0
2023/01/12 161.5 3.2 1.98% 0.0
2022/07/19 144.5 4.5 3.11% 0.0

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