盤後速報 - 中美晶(5483)次交易(25)日除息5.3元，參考價210.2元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
中美晶(5483-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.3元。
首日參考價為210.2元，相較今日收盤價215.50元，息值合計為5.3元，股息殖利率2.46%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|215.50
|5.3
|2.46%
|0.0
|2024/01/25
|203.5
|3.5
|1.72%
|0.0
|2023/07/25
|180.5
|5.8
|3.21%
|0.0
|2023/01/12
|161.5
|3.2
|1.98%
|0.0
|2022/07/19
|144.5
|4.5
|3.11%
|0.0
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