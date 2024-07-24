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鉅亨速報

盤後速報 - 杰力(5299)次交易(25)日除息4.11元，參考價108.39元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

杰力(5299-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.11元。

首日參考價為108.39元，相較今日收盤價112.50元，息值合計為4.11元，股息殖利率3.65%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 112.50 4.11 3.65% 0.0
2023/07/27 128.5 8.3968 6.53% 0.0
2022/08/01 148.0 11.5856 7.83% 0.0
2021/08/02 242.0 6.4968 2.68% 0.0
2020/08/05 120.0 5.5 4.58% 0.0

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杰力112.52.74%

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