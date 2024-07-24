盤後速報 - 杰力(5299)次交易(25)日除息4.11元，參考價108.39元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
杰力(5299-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利4.11元。
首日參考價為108.39元，相較今日收盤價112.50元，息值合計為4.11元，股息殖利率3.65%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|112.50
|4.11
|3.65%
|0.0
|2023/07/27
|128.5
|8.3968
|6.53%
|0.0
|2022/08/01
|148.0
|11.5856
|7.83%
|0.0
|2021/08/02
|242.0
|6.4968
|2.68%
|0.0
|2020/08/05
|120.0
|5.5
|4.58%
|0.0
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