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鉅亨速報

盤後速報 - 中美晶(5483)下週(7月25日)除息5.3元，預估參考價224.7元

鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06

中美晶(5483-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.3元。

以今日(7月18日)收盤價230.00元計算，預估參考價為224.7元，息值合計為5.3元，股息殖利率2.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）

中美晶(5483-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為太陽能晶錠 太陽能晶圓 太陽能電池 太陽能模組 太陽能發電系統。近5日股價下跌2.4%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 230.00 5.3 2.3% 0.0
2024/01/25 203.5 3.5 1.72% 0.0
2023/07/25 180.5 5.8 3.21% 0.0
2023/01/12 161.5 3.2 1.98% 0.0
2022/07/19 144.5 4.5 3.11% 0.0

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