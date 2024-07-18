盤後速報 - 中美晶(5483)下週(7月25日)除息5.3元，預估參考價224.7元
鉅亨網新聞中心 2024-07-18 17:06
中美晶(5483-TW)下週(7月25日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.3元。
以今日(7月18日)收盤價230.00元計算，預估參考價為224.7元，息值合計為5.3元，股息殖利率2.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月18日)收盤價做計算，僅提供參考）
中美晶(5483-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為太陽能晶錠 太陽能晶圓 太陽能電池 太陽能模組 太陽能發電系統。近5日股價下跌2.4%，櫃買市場加權指數上漲0.45%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|230.00
|5.3
|2.3%
|0.0
|2024/01/25
|203.5
|3.5
|1.72%
|0.0
|2023/07/25
|180.5
|5.8
|3.21%
|0.0
|2023/01/12
|161.5
|3.2
|1.98%
|0.0
|2022/07/19
|144.5
|4.5
|3.11%
|0.0
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