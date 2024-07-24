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鉅亨速報

盤後速報 - 駐龍(4572)次交易(25)日除息5元，參考價156.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06

駐龍(4572-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。

首日參考價為156.0元，相較今日收盤價161.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.11%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/25 161.00 5.0 3.11% 0.0
2023/08/24 197.0 2.10615 1.07% 0.8938550000000001
2022/07/14 139.0 5.0 3.6% 0.0
2021/08/12 107.5 5.0 4.65% 0.0
2020/07/07 99.9 5.0 5.01% 0.0

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