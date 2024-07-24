盤後速報 - 駐龍(4572)次交易(25)日除息5元，參考價156.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 17:06
駐龍(4572-TW)次交易(25)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利5元。
首日參考價為156.0元，相較今日收盤價161.00元，息值合計為5.0元，股息殖利率3.11%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/25
|161.00
|5.0
|3.11%
|0.0
|2023/08/24
|197.0
|2.10615
|1.07%
|0.8938550000000001
|2022/07/14
|139.0
|5.0
|3.6%
|0.0
|2021/08/12
|107.5
|5.0
|4.65%
|0.0
|2020/07/07
|99.9
|5.0
|5.01%
|0.0
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